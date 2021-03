Sms vaccini: è una truffa

"Per info e dettagli su come prenotare il vaccino anti-Covid over 80 chiama subito il 1240, un assisente personale è a tua disposizione h24 7 gg su 7". Occhio, è un sms truffa.

Un sms che arriva e il testo che dice "Per info e dettagli su come prenotare il vaccino anti-Covid over 80 chiama subito il 1240, un assisente personale è a tua disposizione h24 7 gg su 7". Ma occhio, perché è una truffa. A lanciare l'allarme sono Ats Città Metropolitana di Milano e anche diversi Comuni e sindaci del nostro territorio e dell'hinterland milanese. "Il tentativo di raggiro ai danni di persone anziane è stato immediatamente bloccato - scrivono - Chiunque dovesse, comunque, ricevere un messaggio di questo tipo è invitato a non dare seguito. Sul fatto stanno indagando le autorità preposte".

