Cuggiono, ora 31 casi Covid

"Il numero dei casi positivi sale a 31 (11 nuovi casi in una settimana) di cui 4 ricoverati in ospedale. I concittadini in quarantena sono 75 e permangono in isolamento fiduciario".

Una situazione in peggiormante, come per grand parte del territorio, che richiede estrema prudenze e attenzione. "Per quanto riguarda i contagi da Covid-19, l’andamento è il seguente: il numero dei casi positivi sale a 31 (11 nuovi casi in una settimana) di cui 4 ricoverati in ospedale - spiega il sindaco Giovanni Cucchetti - I concittadini in quarantena sono 75 e permangono in isolamento fiduciario. 3 sono le persone che hanno terminato il periodo di quarantena.

Di seguito la statistica dei casi positivi per classi di età:

0 - 10 n. 2

11 - 20 n. 2

21 - 30 n. 5

31 - 40 n. 1

41 - 50 n. 8

51 - 60 n. 4

61 - 65 n. 1

>65 n. 8

Il momento è molto serio e dobbiamo tutti assieme stringere i denti in questo periodo e rispettare scrupolosamente le norme. Continuiamo ad essere prudenti e usare tutte le cautele che ben conosciamo indossiamo sempre la mascherina nei luoghi pubblici e all’aperto, evitiamo assembramenti, rispettiamo il distanziamento e laviamoci o igienizziamoci spesso le mani. Ricordiamoci sempre che dobbiamo essere tutti parte della risoluzione del problema e non il problema".

