Scuole chiuse: "Subito sostegni"

Lombardia in zona 'aracione rafforzata' e scuole chiuse: è intervenuto il presidente Attilio Fontana. "Abbiamo sollecitato il Governo per sbloccare subito i sostegni alle famiglie".

Lombardia in zona 'aracione rafforzata' e scuole chiuse: è intervenuto il presidente Attilio Fontana. “Sono molto dispiaciuto per i disagi che i genitori hanno dovuto affrontare per la chiusura della scuola, ma vorrei che comprendessero che purtroppo sono i contagi e il virus, talvolta, a dettare i tempi, soprattutto con queste varianti che coinvolgono maggiormente i più giovani - ha detto - Attraverso la vicepresidente Letizia Moratti abbiamo, però, sollecitato in Conferenza Stato Regioni il Governo per sbloccare immediatamente i sostegni per le famiglie, come i bonus baby sitting e i congedi parentali".

