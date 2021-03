Legalità: tre borse di studio

Regione Lombardia ha finanziato per le annualità 2021, 2022 e 2023 tre borse di dottorato di ricerca, aventi come tema l'educazione alla legalità.

Regione Lombardia ha finanziato per le annualità 2021, 2022 e 2023 tre borse di dottorato di ricerca, aventi come tema l'educazione alla legalità. Il finanziamento di 90.000 (30.000 euro per ciascuna delle annualità 2021/2023) è riservato alle Università riconosciute dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca con sede legale e operativa in Lombardia. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato. L'iter prevede il parere della competente Commissione consiliare sui i criteri e le modalità di assegnazione del finanziamento della borsa di studio. "Si tratta - ha sottolineato l'assessore De Corato - di un'altra azione orientata verso l'educazione alla legalità. Anche con questa borsa di studio vogliamo contribuire all'educazione alla legalità e allo sviluppo dei valori costituzionali e civici".

