Il 60^ di don Giampiero Baldi

Tante parrocchie e tante comunità in festa. Giovedì 25 febbraio don Giampiero Baldi ha celebrato il suo 60° di ordinazione sacerdotale con una toccante celebrazione eucaristica presso la Basilica cuggionese. Tra ricordi ed emozioni... “anche tanti errori e mancanze, ma una grande volontà di servire il Signore. Un tempo mi dissero ‘sessanta’ è un po’ ‘se-santa’: ecco la vita del sacerdote deve tendere a questo, alla santità! Il mio grazie va ai confratelli, la fidata Luigia, i fedeli delle comunità in cui son stato, per avermi aiutato a pregare ed essere vicino al Signore”. Diversi i paesi in festa, in cui ha prestato servizio, da Casate a Turbigo, da Castelletto a Cuggiono. Proprio la comunità castellettese gli ha donato una scultura realizzata per l’occasione.

