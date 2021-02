Unità anti assembramenti

Da domani, ultimo fine settimana di febbraio, e nei prossimi di marzo saranno rinforzati i controlli nelle zone in cui si sono ultimamente verificati assembramenti con educativa di strada.

Da domani, ultimo fine settimana di febbraio, e nei prossimi di marzo saranno rinforzati i controlli nelle zone in cui si sono ultimamente verificati assembramenti con conseguenze sul decoro urbano e cominceranno, in orario pomeridiano, le iniziative di educativa di strada. «Sappiamo perfettamente che, specie per i più giovani, la pandemia ha rappresentato e continua a rappresentare una difficoltà per la socializzazione e che questo si traduce in una forma disagio comportamentale –commenta l’assessore al Benessere e Sicurezza sociale Anna Pavan. Si tratta di un problema complesso che non può essere affrontato esclusivamente sanzionando, ma che deve considerare attentamente anche la dimensione sociale ed educativa della questione. Il progetto Jump around, con l’Unità mobile giovani, che normalmente si è sempre tenuto la sera, per i prossimi sabato, viste le restrizioni imposte dalla pandemia, si sposta nel pomeriggio proprio per incontrare i gruppi di ragazzi. Come amministrazione siamo ugualmente impegnati ad agire sul fronte del controllo con un monitoraggio ancora più puntuale delle zone sensibili da parte della polizia locale in collaborazione con le altre forze dell’ordine.».

Al vaglio dell’amministrazione c’è anche l’ipotesi di altre ordinanze che limitino la vendita degli alcolici e lo stazionamento inoperoso, sul modello di quella emanata lo scorso gennaio per l’area del centro commerciale Cantoni. «Credo che queste situazioni debbano essere affrontate in termini di relazioni sul territorio –sottolinea il sindaco Lorenzo Radice. Come amministrazione noi stiamo già parlando con chi ha denunciato situazioni critiche per studiare possibili azioni da intraprendere, come il miglioramento dell’illuminazione in alcuni punti. In questo senso il potenziamento del Controllo del vicinato nella zona centrale potrà costituire un aiuto per avere in modo ancora più preciso il polso della situazione».

