Medici e infermieri per le vaccinazioni

Regione Lombardia cerca medici (specialisti o laureati), infermieri e studi professionali di infermieri per supporto nella vaccinazione anti Covid-19.

Regione Lombardia cerca medici (specialisti o laureati), infermieri e studi professionali di infermieri per supporto nella vaccinazione anti Covid-19. Se sei interessato, presenta la tua candidatura attraverso la piattaforma 'Bandi online' della Regione. La disponibilità è richiesta per attività di supporto alla campagna vaccinale contro il sars-cov2, per far fronte alle contingenti esigenze del territorio regionale. L’attività dovrà essere prestata in favore delle Aziende/Enti del Servizio Sociosanitario di Regione Lombardia. L’Amministrazione regionale, ricevute le manifestazioni di interesse, fornisce le necessarie indicazioni alle proprie Aziende/Enti affinché le stesse possano procedere al conferimento degli incarichi. La disponibilità manifestata non determina, in capo ai singoli, alcun diritto al conferimento dell’incarico. I compensi previsti - Per i medici 40 euro ora/omnicomprensivi; per gli infermieri 30 euro ora/omnicomprensivi.

