"Ero piccina e quel giorno, venendomi a svegliare, la mamma mi sussurrò che c’era per me una sorpresa, mi prese in braccio e mi aiutò ad affacciarmi alla finestra".

Oggi è il 18 gennaio, compio gli anni e un velo di nostalgia mi porta a sfogliare l’album delle foto di famiglia.

Ne scorro tante ma il cuore mi porta a soffermarmi su di una in particolare. Una foto che ha più o meno cinquant’anni, un pochino rovinata, che mi ritrae nel giorno del mio compleanno.

I ricordi di quel giorno affiorano subito alla mente...

Ero piccina e quel giorno, venendomi a svegliare, la mamma mi sussurrò che c’era per me una sorpresa, mi prese in braccio e mi aiutò ad affacciarmi alla finestra. Con grande stupore vidi che tutto là fuori era coperto di un soffice manto bianco, non sapevo cos’era, era la prima volta che la vedevo, l’anno prima ero troppo piccola per conoscerla. “È la neve!” mi disse dolcemente la mamma ed io le saltai giù dalle braccia per correre là fuori a toccarla. Subito venni riacciuffata e mi spiegò che per uscire bisognava coprirsi bene, perchè la neve era molto fredda. Venni vestita a festa con un bellissimo cappottino nuovo blu, pantaloncini di lana caldissimi e scarponcini degni di una provetta sciatrice. A quel punto potei correre fuori a far conoscenza di quella misteriosa “cosa tutta bianca”. Giocai felice per molto tempo con quello strano gioco senza sentire freddo, mi videro talmente contenta che il papà non potè far a meno di scattarmi uno foto. Rientrai in casa con le guance rosse, le mani ghiacciate e i piedini bagnati ma un profumo dolce mi avvolse subito riscaldandomi; era la torta che la mamma aveva appena sfornato a completare il mio regalo di compleanno.

Ancora oggi guardando questa foto mi emoziono come allora, ricevere un regalo come quello, semplice e inaspettato, è stata, e lo sarà per sempre, una delle più belle emozioni che mi porto nel cuore.

Isabella, Bernate Ticino

