Dell'aspetto sociale della responsabilità d'impresa e dell'importanza di quest'ultima di comunicarsi in modo credibile e dettagliato al di là dei suoi aspetti economici si occuperà un incontro organizzato dalla Liuc di Castellanza.

La sua responsabilità è a tutto campo: economica, culturale ed anche sociale. L'attività di un'impresa ha mille ricadute e tutte ugualmente rilevanti e foriere di sviluppi preziosi del contesto in cui si trova ad operare. Dell'aspetto sociale della responsabilità d'impresa e dell'importanza di quest'ultima di comunicarsi in modo credibile e dettagliato al di là dei suoi aspetti economici si occuperà un incontro organizzato dalla Liuc di Castellanza nell'ambito dell'iniziativa 'Liuc Talks', in programma martedì 2 marzo alle 17.30 sulla pagina Facebook e sul canale Youtube dell'ateneo, vista l'impossibilità di effettuarli in presenza a causa dell'emergenza pandemica. Al tavolo dei relatori siederanno Alessandro Cortesi, ordinario di contabilità e bilancio e coordinatore del percorso in amministrazione, controllo e libera professione, Silvia Fossati, responsabile del corso dal titolo 'La responsabilità sociale d'impresa e l'informativa non finanziaria' e Piermario Barzaghi, partner responsabile delle problematiche sociali, etiche e ambientali per Kmg Italia e codocente del corso tenuto da Fossati. L'incontro si propone di essere, come spiega chi lo ha promosso, "Un confronto sull'importanza per le imprese di dotarsi di strumenti di informazione quantitativa e qualitativa a valenza sociale, un cambiamento avviato nel nostro paese a partire dal decreto legislativo 254/2016 che obbliga enti di interesse pubblico rilevanti a effettuare una rendicontazione non finanziaria". La serata offrirà inoltre un focus sul corso di responsabilità sociale di impresa varato di fresco e rientrante nel piano di studi della laurea magistrale in economia aziendale e management. "Un'opportunità importante per gli studenti Liuc - concludono - vista la crescente necessità di persone formate adeguatamente su questi temi".

