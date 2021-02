'Over 80': 3.832 vaccinati il primo giorno

Sono stati 3.832 gli anziani che, nella prima giornata, hanno ricevuto la prima dose di vaccino anti-Covid nell'ambito della fase '1 ter' dedicata agli over 80.

"Sono stati 3.832 gli anziani che, nella prima giornata, hanno ricevuto la prima dose di vaccino anti-Covid nell'ambito della fase '1 ter' dedicata agli over 80. Un buon successo considerato che gli appuntamenti sono stati comunicati un giorno prima, tramite sms e telefonata. Gli slot previsti, in funzione della disponibilità dei vaccini ricevuti dalla struttura del Commissario Arcuri, sono stati occupati e non ci sono state significative defezioni da parte degli utenti. La macchina organizzativa, a parte qualche piccolo inconveniente, fisiologico nelle fasi iniziali, ha dimostrato efficienza ed efficacia". Così la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti. "Nel frattempo - continua la vicepresidente - proseguono anche le vaccinazioni degli under 80 che riguardano le categorie under 80 comprese in questa fase, che in queste ore sono state 8843, per un totale di vaccinati in tutte le Ats lombarde di 12.511".

