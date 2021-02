"Continuate ad aderire alle vaccinazioni"

L'invito/appello della vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti: "Continuate a dare l'adesione alle vaccinazioni". E, intanto, fa un primo bilancio.

L'invito/appello, ovviamente, a continuare a fornire la loro adesione, perché mai come in questo momento, con la difficile emergenza Covid-19 con la quale tutti noi ci stiamo confrontando, è fondamentale e necessario che le vaccinazioni vadano avanti e lo facciano in maniera decisa e mirata. Ma, intanto, a pochi giorni dal via delle prenotazioni per gli 'over 80' , è il momento per il vicepresidente, nonché assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, di tracciare un bilancio dell'attività fin qui messa in campo. "Sul fronte, appunto, delle registrazioni effettuate - afferma - si è toccato un totale complessivo pari a 439.026, di cui 297.536 sul portale, 125.906 presso le farmacie e 15.584 dai medici di medicina generale. Gli anziani over 80 devono proseguire con convinzione a fornire la loro adesione alla vaccinazione attraverso i tre canali a disposizione (appunto portale, farmacie e medici di famiglia), in modo da realizzare la più ampia copertura possibile di questa fascia di cittadini".

