"Fontana e Garavaglia: la Lega è al Governo"

“Qualcuno informi Fontana e Garavaglia che la Lega ora è al Governo. Da un anno la giunta lombarda dedica tutto il suo tempo a nascondere le proprie inefficienze e ad attaccare il Governo. Ancora oggi, mentre è evidente l’ennesimo ritardo sulle vaccinazioni agli over 80, Fontana attacca Speranza sullo stop allo sci, invece di affrontare i problemi. Qualcuno informi il Presidente della Regione Lombardia e il Ministro Garavaglia che il Governo è cambiato e che la Lega è al Governo e il loro compito è aiutare a trovare soluzioni non certo agitare i problemi o provare a prendersi meriti che, quando ci saranno, saranno dell’intero Governo. La strada di incassare i vantaggi dell’azione di Governo scaricando sugli altri le responsabilità non porta lontano e non aiuta né la Lombardia né il Paese”. Lo scrive su Facebook il senatore lombardo Franco Mirabelli, vicepresidente del gruppo PD al Senato.

