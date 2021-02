Tra le maraviglie d'Italia

Tesori Nascosti: un viaggio tra le meraviglie d’Italia per sostenere Casetta Lule Nosate. Arte e architettura: 3 incontri online alla scoperta di altrettanti tesori del Bel Paese.

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO - “Ben di senso è privo / chi ti conosce, Italia, e non t’adora”, diceva Vincenzo Monti, e non a torto. Non c’è angolo d’Italia che non nasconda un tesoro. Non c’è luogo in Italia che non abbia una storia da raccontare o uno scorcio con cui affascinare. Lo sappiamo, e mai come in questo periodo abbiamo desiderato tornare a conoscere e scoprire la nostra Italia con i suoi segreti ed i suoi tesori. Per questa ragione, il Rotary Club Abbiategrasso, ha organizzato la rassegna d’arte e architettura Tesori Nascosti. A partire dal 23 febbraio, per tre mesi, ogni ultimo martedì del mese alle 21, sulla piattaforma zoom del Club, tre giovani storici dell’architettura (Francesca Rognoni, Federica Causarano e Marco Capponi) guideranno il pubblico alla scoperta di alcuni fra i luoghi ed i monumenti più affascinanti della nostra bella Italia. Si comincerà il 23 febbraio con la Domus Aurea, antica e seducente residenza dell’imperatore Nerone, oggetto di studi, leggende e racconti sin dall’antichità, incendiata - si dice - per mano dello stesso imperatore, nascosta sotto cumuli di terra dai suoi successori e poi riscoperta, pian piano, nell’arco di oltre cinque secoli; il 30 marzo sarà quindi la volta della Basilica di San Pietro, la chiesa della cristianità, il cuore della Roma papale, la cui storia artistica e architettonica è iniziata nel 319 D.C. e continua ancora oggi; ed infine, il 27 aprile toccherà alla città città di Ascoli Piceno con il suo splendido centro storico, vero e proprio gioiello d’arte e architettura, nelle cui chiese, strade e palazzi (tutte in candido travertino) si riflettono le vicende rinascimentali della città e dell’intera marca pontificia. Ma ci sarà anche un altro tesoro che nell’arco delle tre serate sarà pian pian svelato. Si tratta del progetto Casetta Lule di Nosate. È un tesoro diverso, una costruzione piccina, senza pretese, in un minuto borgo della provincia lombarda, ma che nasconde al suo interno una realtà importante e preziosa. Negli spazi di Casetta, infatti, le persone con disabilità medio–lieve diventano protagoniste. Attraverso attività ludico ricreative, laboratori propedeutici e weekend residenziali gli utenti sperimentano attività nuove, crescono e si mettono alla prova per conoscere e migliorare le proprie autonomie, competenze e capacità (cognitive, sensoriali, di motricità fine). Questo servizio, tanto prezioso, quanto raro, con l’emergenza Covid ha dovuto interrompersi, ma ora si manifesta la necessità di riattivare questi servizi, nel rispetto delle vigenti normative e mantenendo costi accessibili per le famiglie. Per questa ragione, la sezione abbiatense del Rotary Club, in collaborazione con la Rotary Foundation e con i ricercatori universitari Federica Causarano, Marco Capponi e Francesca Rognoni, ha deciso di sostenere Casetta Lule, destinando l’intero ricavato della rassegna Tesori Nascosti alla ripresa delle attività e dei laboratori. Per partecipare alla rassegna compilare il modulo di iscrizione on line (disponibile al link: bit.ly/tesori-nascosti) o contattare il club all’indirizzo mail rotaryabbiategrasso [at] gmail [dot] com. Per l’iscrizione è richiesta una donazione di 10 euro per ogni serata o 25 euro per le tre serate. E’ obbligatoria la prenotazione.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro