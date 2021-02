"Varianti Covid al 30%, ma..."

La vicepresidente della Lombardia, Moratti: "Le varianti sono presenti con una percentuale del 30% nei tamponi positivi, che potrebbe arrivare nelle prossime settimane al 60/80%".

A porre l'attenzione è il vicepresidente, nonché assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti; una riflessione sul rischio rappresentato dalle varianti del Covid-19, che si stanno rilevando sul territorio regionale. "Purtroppo - ha evidenziato la stessa vicepresidente - le varianti sono presenti in Lombardia con una percentuale pari al 30% riscontrata nei tamponi positivi, che potrebbe arrivare nelle prossime settimane al 60/80%, esattamente come sta accadendo in altri Paesi". "Tale circostanza non deve allarmare i cittadini - ha proseguito - poiché le consolidate abitudini di prevenzione e protezione anti-Covid risultano sempre efficaci. Uso della mascherina, distanziamento sociale, igienizzare spesso le mani, sono comportamenti ancora raccomandati, da osservare scrupolosamente per prevenire il contagio".

