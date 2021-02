Parco Sud: "no" dagli agricoltori

Una petizione di agricoltori del territorio per dire no alla trasformazione di circa 9 mila ettari del Parco Agricolo Sud Milano in aree naturali.

Una petizione di agricoltori del territorio per dire no alla trasformazione di circa 9 mila ettari del Parco Agricolo Sud Milano in aree naturali. E’ quella che Coldiretti Milano, Lodi e Monza Brianza consegnerà a Regione Lombardia per chiedere di fermare l’iter del progetto approvato a maggioranza dall’assemblea dei sindaci del Parco. Il migliaio di sottoscrizioni di imprenditori agricoli raccolte nelle ultime settimane dalle principali organizzazioni di categoria sarà consegnato ufficialmente nelle mani di Fabio Rolfi, assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi di Regione Lombardia da una rappresentanza di agricoltori milanesi guidata da Alessandro Rota, presidente della Coldiretti interprovinciale. L’appuntamento è martedì 16 febbraio alle 12 davanti all’ingresso di Palazzo Pirelli, sede del consiglio regionale, in via Fabio Filzi 22 a Milano.

