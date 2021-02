"ASM in salute"

Il gruppo consiliare Forza Italia Magenta interviene sulla questione ASM: "Vogliamo rassicurare tutti i lavoratori e tutti i cittadini che l'azienda gode di ottima salute".

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO - Facciamo seguito ai vari articoli di giornale pubblicati in questi giorni ed alle varie dichiarazioni apparse sui social riguardanti ASM. Vogliamo rassicurare tutti i lavoratori di ASM e tutti i cittadini che l'azienda gode di ottima salute. Vogliamo ringraziare il dottor Amadori per le belle parole e le rassicurazioni espresse nei confronti dell’azienda. Vogliamo allo stesso tempo ringraziare tutti i dipendenti di ASM per l'impegno e la passione profusi quotidianamente nello svolgimento del loro lavoro. Vogliamo, inoltre, tranquillizzare il signor Razzano, continui a fare il suo lavoro lontano da Magenta..... ASM gode di ottima salute. Non vogliamo commentare le parole dei vari esponenti politici che per vari motivi e ragioni elettorali cercano di screditare in questo modo l'azienda, il suo presidente ed anche i membri del Cda che si sono dimessi. Concordiamo, infine, con quanti ritengono che ASM è l'azienda dei 'nostri' Comuni e quindi è necessario collaborare per aumentare i servizi che i comuni affidano all'azienda. Confidiamo pertanto nel buon senso comune per completare al più presto l'assetto del Cda di ASM al fine di poter permettere all'azienda di esprimere al meglio le sue potenzialità e cogliere le opportunità strategiche di crescita che si stanno prospettando. (Forza Italia Magenta)

