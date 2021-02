ASM e la sostenibilità ambientale

Mentre proseguono con costanza e impegno i servizi che ASM eroga ai Comuni soci del territorio Magentino, nella sede dell’Azienda Speciale Multiservizi di via Crivelli è stato aperto un cantiere per il rifacimento della rete fognaria interna.

Mentre proseguono con costanza e impegno i servizi che ASM eroga ai Comuni soci del territorio Magentino, nella sede dell’Azienda Speciale Multiservizi di via Crivelli è stato aperto un cantiere per il rifacimento della rete fognaria interna. Non si tratta solo di un intervento di manutenzione ordinaria, ma di un’attività a tutela dell’ambiente: l’attuazione di un progetto ambientale finalizzato alla corretta gestione degli eccessivi flussi d’acqua conseguenti alle giornate di grandi piogge. In pratica l’acqua piovana finisce nella rete fognaria che la incanala nei normali cicli di depurazione. Quando però arrivano importanti masse d’acqua, gli impianti di depurazione faticano a smaltirle con tutti i disagi che ne conseguono. Un fenomeno che si verifica soprattutto dove vi sono ampie superfici coperte, ovvero edificate o asfaltate, che in assenza di terreni non possono assorbire la pioggia che quindi confluisce nei canali fognari. Analogo progetto, ma con dimensioni più significative è stato già completato con successo nell’area di proprietà di ASM in via Murri a Magenta in cui ha sede la Piattaforma per la Raccolta Differenziata, gestita dalla società AEMME Linea Ambiente, partecipata di ASM. In quest’area è stata, infatti, rivisitata la rete fognaria e sono state realizzate due grosse vasche di contenimento che ospitano sino a 80 mila litri di acqua piovana pulita.

Un perfetto esempio di sostenibilità ambientale – spiega inoltre il Direttore Aldo Amadori – anche perché quell’acqua viene riutilizzata nel migliore dei modi ovvero per riempiere, ad esempio, il serbatoio di 1000 litri d’acqua di ciascuna spazzatrice impiegata per la pulizia meccanizzata delle strade. Un altro palese e concreto esempio, quindi, dell’attenzione all’ambiente dell’Azienda Speciale Multiservizi di Magenta al servizio dei Comuni del territorio che ne fanno parte.

