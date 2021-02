Vaccini Fiera: test superato

Positivo l’esito della sperimentazione delle vaccinazioni anti-Covid che si è svolta alla Fiera di Milano. L’obiettivo era cronometrare i tempi di somministrazione del siero ai volontari dell’Azienda regionale dell’emergenza urgenza. Soddisfatti il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, e la vicepresidente e assessore al Welfare, Letizia Moratti: “Il piano di vaccinazione di massa dovrà necessariamente essere frutto di un lavoro di squadra. Vogliamo ringraziare tutto il personale medico, infermieristico, amministrativo di Areu, dell’Esercito e della Protezione civile”.

