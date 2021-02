ASM: fiducia a Lanticina

Riconfermata la fiducia dei sindaci del Magentino all'avvocato Elisabetta Lanticina presidente di ASM. Nelle prossime settimane, la nomina dei 3 nuovi consiglieri di amministrazione.

Nelle prossime settimane, una volta espletate le procedure di legge, l’Assemblea dei 10 Comuni soci dell’ASM (Azienda Speciale Multiservizi) di Magenta provvederà alla nomina dei 3 nuovi consiglieri di amministrazione che affiancheranno la presidente, avvocato Elisabetta Lanticina, nel lavoro di consolidamento e di rilancio delle attività aziendali. Il Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo, alla presenza dei 10 sindaci rappresentanti dei Comuni soci di ASM, si è riunito l’altra sera presieduto da Chiara Calati, primo cittadino di Magenta. La fiducia e il sostegno manifestati dalla sindaca Calati verso l’operato della presidente Elisabetta Lanticina ha trovato l’unanime condivisione di tutti gli altri sindaci presenti alla seduta. Il Comitato Strategico, come previsto, ha provveduto a ratificare la presa d’atto delle dimissioni dei consiglieri uscenti. La presidente di ASM Elisabetta Lanticina ha presentato al Comitato Strategico sia il Budget di previsione 2021 dell’ASM, sia il Piano di Investimenti 2021-23. I due importanti atti amministrativi verranno sottoposti all’approvazione dell’assemblea dei soci dell’ASM Srl. Dai due importanti atti amministrativi emerge chiaramente la indiscussa solidità patrimoniale e finanziaria dell’Azienda Speciale Multiservizi che oggi rappresenta la ‘banca dei servizi’ di Magenta, Marcallo Con Casone, Mesero, Corbetta, Robecco Sul Naviglio, Santo Stefano Ticino, Bernate Ticino, Boffalora Sopra Ticino, Ossona e Cuggiono. La costante crescita dell’Azienda Multiservizi del magentino è una realtà consolidata, tant’è che, con l’acquisizione di nuovi servizi pubblici, ha anche in programma l’assunzione di altri 14 dipendenti che andranno ad aggiungersi ai 24 attualmente in organico.

