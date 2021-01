Bertolaso per le vaccinazioni?

La vice presidente e assessore al Welfare della Lombardia, Letizia Moratti, ha parlato con Guido Bertolaso per sondare la sua disponibilità a collaborare alle vaccinazione anti-Covid.

"La vice presidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, in accordo con il presidente Attilio Fontana, ha parlato con Guido Bertolaso per sondare la sua disponibilità a collaborare al progetto di vaccinazione di massa anti-Covid per l'intera popolazione lombarda. Piano che dovrà far seguito alla prima fase delle somministrazioni riservata a medici, operatori sanitari e non sanitari e agli ospiti RSA". Lo comunica in una nota la Regione Lombardia. "Con Guido Bertolaso - prosegue la nota - si è concordato di approfondire il confronto sulla possibilità di avviare una collaborazione in tal senso nei prossimi giorni".

