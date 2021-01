Quattro nuove positività

"I concittadini positivi sono 21, di cui un concittadino ricoverato in struttura ospedaliera del territorio. Ben 4 nuovi concittadini sono risultati positivi al tampone".

La Lombardia si appresta a passare in zona gialla a partire da lunedì 1 febbraio, ma nessuno deve dimenticare che il pericolo per il coronavirus sia passato o non ci riguardi più, altrimenti, il rischio è che le restrizioni tornino presto a bloccare la vita e le attività di tanti di noi.

"In relazione all’emergenza Coronavirus ad Inveruno e Furato vi è qualche novità - spiega il sindaco Sara Bettinelli - I concittadini positivi sono 21, di cui un concittadino ricoverato in struttura ospedaliera del territorio. Oggi 4 nuovi concittadini sono risultati positivi al tampone. 16 sono i concittadini in quarantena obbligatoria.

