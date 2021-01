Il Belvedere di Palazzo Lombardia e l'ultimo piano di Palazzo Pirelli domani, sabato 30 gennaio, verranno illuminati di arancione e viola a partire dalle ore 18 per celebrare la Giornata Mondiale delle Malattie Tropicali Neglette (World NTD Day).

Il Belvedere di Palazzo Lombardia e l'ultimo piano di Palazzo Pirelli domani, sabato 30 gennaio, verranno illuminati di arancione e viola a partire dalle ore 18 per celebrare la Giornata Mondiale delle Malattie Tropicali Neglette (World NTD Day). Questa giornata internazionale è stata istituita nel 2020 dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per creare consapevolezza e promuovere azioni a supporto della lotta contro le malattie 'dimenticate', che colpiscono quasi esclusivamente le popolazioni in condizioni di estrema povertà. L'iniziativa segue la presentazione della road map 2021-2030 dell'OMS per queste malattie e viene promossa con l'illuminazione di alcuni tra i più importanti edifici e monumenti del pianeta, tra i quali spiccano Palazzo Lombardia e Palazzo Pirelli.

