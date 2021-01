Arte e note per la Shoah

In occasione della Giornata della Memoria, Regione Lombardia promuove sui propri canali web e social la mostra 'Arte nella Shoah' e il concerto 'Note per la Shoah'.

In occasione della Giornata della Memoria, oggi mercoledì 27 gennaio, Regione Lombardia promuove sui propri canali web e social la mostra 'Arte nella Shoah' e il concerto 'Note per la Shoah'. MOSTRA ITINERANTE VISITABILE SUL WEB - 'Arte nella Shoah' è una mostra itinerante patrocinata da Regione Lombardia e presentata dall'Associazione Figli della Shoah, in cui sono raccolte opere della Collezione dell'Ente Nazionale Israeliano per la Memoria della Shoah 'Yad Vashem', realizzate durante i nefasti anni della persecuzione antiebraica (1938-1945) da venti artisti, quasi la metà dei quali non sopravvisse. La mostra è visitabile anche dalla pagina del sito di Regione Lombardia dedicata alle iniziative sulla Giornata della Memoria https://tinyurl.com/y2a7c34u. LA PRIMA DI UNA SERIE DI INIZIATIVE DI REGIONE - "La Shoah - dichiara l'assessore regionale allo Sviluppo Città Metropolitana, Giovani e Comunicazione Stefano Bolognini - è una delle pagine più buie e tragiche del secolo scorso e ancora oggi coltivare la memoria è un impegno morale che deve vedere coinvolti tutte le istituzioni e tutti i cittadini. Questa sarà la prima di una serie di iniziative con cui, durante l'anno, Regione Lombardia intende coinvolgere tutta la popolazione, sensibilizzando in particolar modo i giovani e stimolandoli ad essere protagonisti contro 'l'indifferenza' che, così come allora, ancora oggi è complice di tanti episodi di razzismo e di violenza. Ringrazio quindi l'Associazione 'Figli della Shoah' che ha messo a disposizione le opere". LA MUSICA DI MORRICONE PER NON DIMENTICARE - Inoltre, Regione Lombardia patrocinerà anche il concerto 'Note per la Shoah', in cui verranno riproposte, attraverso le musiche del grande maestro Ennio Morricone, le musiche delle colonne sonore di quattro film che hanno toccato il tema della persecuzione. Il concerto sarà trasmesso sulla pagina Facebook di Regione Lombardia a partire dalle 21.30.

