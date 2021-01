Intesa Comune-Aler

Comune di Nerviano e Aler hanno rinnovato la loro stretta di mano. Gli obiettivi sono rimasti gli stessi dell'intesa già in essere. Intesa fino al 31 dicembre 2022.

Insieme. Per definire azioni congiunte sul tema della qualità dell'abitare e per contrastare il fenomeno dell'abusivismo. Comune di Nerviano e Aler hanno rinnovato la loro stretta di mano. Gli obiettivi sono rimasti gli stessi dell'intesa già in essere così come la volontà di potenziare le sinergie. La delibera licenziata dall'Amministrazione comunale del sindaco Massimo Cozzi parla infatti di "Assegnare tempestivamente gli alloggi comunicati disponibili da Aler allo scopo di ridurre i tempi per l'ingresso in casa degli inquilini, verificare eventuali segnalazioni di occupazioni abusive mediante la Polizia Locale, attivare l'Arma dei Carabinieri affinché partecipasse agli interventi di escomio (disdetta di locazione, ndr) concordati e partecipare a tali interventi". Fin qui gli adempimenti a carico del Comune. Ve ne sono però altri che competono ad Aler e in particolare, specifica sempre la delibera, "Verificare le segnalazioni di occupazioni abusive mediante proprii ispettori e informare tempestivamente il Comune degli esiti, procedere a querela nel più breve tempo possibile contro gli abusivi, mettere in sicurezza gli alloggi da ristrutturare in attesa di assegnazione e coordinare gli interventi di escomio concordati". I buoni risultati conseguiti dall'intesa sono documentati da alcuni numeri. Durante la validità del protocollo, infatti, sono emerse quattro segnalazioni di occupazione abusiva, una per un alloggio di via don Minzoni 13, una per un box Aler di via Morelli 8, una per il sottotetto di uno stabile di via Pasubio 12 e l'ultima per occupazione abusiva di un alloggio in via Morelli 4. Sei, invece, le assegnazioni tempestive di alloggi dell'Aler. Il rinnovo dell'intesa prevede una collaborazione tra i due enti fino al 31 dicembre 2022.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro