Lombardia ricorso: rinvio del Tar

Lombardia in 'zona rossa': presentato ricorso da parte della Regione. Il Tar del Lazio ha disposto il rinvio, aggiornando a lunedì prossimo l'udienza prevista per oggi.

"Prendiamo atto del rinvio disposto dal Tar del Lazio sul ricorso presentato da Regione Lombardia e attendiamo l'udienza di lunedì". Lo comunica in una nota Regione Lombardia dopo aver appreso la decisione del Tar del Lazio di aggiornare a lunedì prossimo l'udienza. "I tecnici dell'Istituto Superiore di Sanità e della Direzione Generale del Welfare - prosegue la Nota - hanno in corso una interlocuzione e, nelle prossime ore, valuteranno una serie di dati aggiuntivi da parte della direzione Welfare lombarda per ampliare e rafforzare i dati standard già trasmessi nella settimana precedente, ai fini di una rivalutazione in vista della Cabina di regia di domani".

