L'ANPI di Vanzaghello per... ricordare

Vanzaghello: la sezione ANPI, per la scuola secondaria ha quindi pensato ad una donazione di 300 euro e consegnato in questi giorni libri e dvd.

Voglio essere positiva e pensare che il vaccino possa risolvere molti dei nostri attuali gravi problemi, rimane comunque la certezza che la strada da percorrere è ancora davvero lunghissima, che la pandemia ci ha messo in ginocchio e stiamo pagando un altissimo prezzo.

L’emergenza sanitaria, la grave crisi economica e sociale, le difficoltà negli ospedali e nella scuola, le sbagliate scelte operate nei decenni ora emergono nella loro gravità rendendo maggiormente drammatico il presente.

La pandemia ha purtroppo reso complicata anche la nostra abituale presenza nella scuola secondaria e molte sono le proposte che abbiamo dovuto sospendere tra queste, la gita culturale a Fondotoce presso la Casa della Resistenza, uno dei più importanti luoghi simbolo dell’alta Italia per la lotta al nazifascismo.

Per la scuola secondaria il direttivo della sezione anpi ha quindi pensato ad una donazione di 300 euro e consegnato in questi giorni alcuni masterizzatori DVD, dei libri sull’Olocausto (fumetto) ed una quindicina di film su tematiche ambientali, sociali, storiche, scientifiche.

Sono convinta e consapevole che la scuola è l’ambito privilegiato per la formazione completa dei nostri studenti e delle nostre studentesse in quanto luogo di studio, conoscenza, benessere, relazione, apprendimento, educazione, confronto, crescita civile e di cittadinanza.

Altri appuntamenti per la scuola secondaria e per la cittadinanza in occasione della celebrazione della Giornata della Memoria.

• 26 gennaio 2021, ore 21 “I carnefici italiani. Le complicità italiane nella deportazione ebraica (1943-45)” relatori G. Restelli, G. Ratti – a cura del Centro F. Buonarroti di Milano www.centrofilippobuonarroti.com

• Gennaio 2021, Scuola secondaria – film “Mi ricordo Anna Frank” di A. Negrin, musiche di E. Morricone. Con la collaborazione di una docente da poco in pensione e nostra iscritta.

• 27 gennaio 2021, partecipazione per un momento di riflessione presso il cippo di Anna Frank – con Amministrazione Comunale.

• 27 gennaio 2021 in occasione della Giornata della Memoria – breve video autoprodotto.

La presidente, Giuseppina Geviti

