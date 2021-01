Vaccini: 188 mila somministrazioni

Nelle strutture sanitarie della Lombardia, nelle ultime ore, sono state effettuate 3.163 vaccinazioni anti covid. Il dato complessivo sale quindi a 188.063 somministrazioni.

Nelle strutture sanitarie della Lombardia, nelle ultime ore, sono state effettuate 3.163 vaccinazioni anti covid. Il dato complessivo sale quindi a 188.063 somministrazioni dall'inizio della campagna, superando l’80,1% delle dosi finora disponibili. La flessione del numero dei vaccini è dovuta alla parziale consegna delle 70.000 dosi previste da parte di Pfizer. Nelle scorse ore, infatti, ne sono state consegnate solo 18.000, le altre 52.000 dovrebbero arrivare nelle prossime. Le strutture ospedaliere e le Rsa, quindi, potranno proseguire la campagna per gli oltre 100.000 soggetti che fanno parte del target coinvolto in questa prima fase, tenendo le scorte raccomandate dalla struttura commissariale, per il richiamo.

