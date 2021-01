Medici del lavoro per vaccini

Utilizzo dei medici del lavoro in azienda per somministrare il vaccino anti-covid. E' su questo che sta lavorando Regione Lombardia per l'uscita dalla crisi del mondo produttivo lombardo.

Utilizzo dei medici del lavoro in azienda per somministrare il vaccino anti-covid. È su questo che Regione Lombardia e in particolare il vicepresidente e assessore al Welfare, Letizia Moratti, e l'assessore allo Sviluppo Economico, Guido Guidesi, stanno lavorando per accelerare l'uscita dalla crisi del mondo produttivo lombardo. "Bisogna fare in modo - spiegano Moratti e Guidesi - che tramite le associazioni di categoria e le ASST, le aziende che lo vorranno possano utilizzare, all'interno delle loro sedi operative, i medici del lavoro per vaccinare i lavoratori". "Questa scelta - proseguono - ha due finalità. Da una parte decongestionare le strutture sanitarie che, da oltre un anno, sono sotto pressione per l'emergenza Covid. Dall'altre consentire al sistema economico della Regione di ripartire a pieno regime in totale sicurezza". I due assessori nei prossimi giorni proporranno alle associazioni di categoria un apposito protocollo per rendere operativa questa procedura nel più breve tempo possibile.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro