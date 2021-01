SEA: campagna vaccinazione

SEA, la società di gestione degli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate, ha aderito al programma di vaccinazione per il Covid-19 dedicato al personale sanitario dei due scali.

SEA, la società di gestione degli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate, ha aderito al programma di vaccinazione per il Covid-19 dedicato al personale sanitario che opera nei presidi medici dei due scali. SEA è la prima società di gestione del trasporto aereo in Italia ad offrire ai propri operatori sanitari, 50 tra medici e infermieri, la possibilità di vaccinarsi. Questo rientra nel processo di implementazione delle diverse misure anti Covid già messe in atto per rendere i propri aeroporti Covid free al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei passeggeri, dei dipendenti e delle comu-nità che utilizzano gli aeroporti di Milano.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro