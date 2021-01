Esenzioni ticket sanitario

Proroga al 31 marzo 2021 del termine per il rinnovo delle esenzioni da reddito del ticket sanitario, la cui scadenza era inizialmente prevista per il 12 gennaio 2021.

Il ticket sanitario è la quota di compartecipazione diretta dei cittadini alla spesa pubblica per l’assistenza sanitaria fornita dallo Stato e dalla Regione. Sono soggetti al pagamento del ticket tutti gli assistiti ad eccezione di quelli in possesso di un’esenzione per ragioni di reddito, per patologia, o per appartenenza a particolari fasce o condizioni sociali (es. donne in stato di gravidanza, donatori di sangue e di midollo, soggetti minori di anni 14 etc., indipendentemente dal reddito familiare). AVVISO - Al fine consentire ai cittadini di procedere al rinnovo delle esenzioni in un arco temporale che possa garantire il giusto distanziamento nell’accesso agli sportelli e ridurre l’affluenza dei pazienti presso gli stessi, con DGR 4201 del 18 gennaio 2021 è stato posticipato al 31 marzo 2021 il termine per il rinnovo delle esenzioni da reddito la cui scadenza era prevista per il 12 gennaio 2021. Per maggiori informazioni, consultare il paragrafo 'Esenzioni da reddito'. La DGR ha inoltre prorogato al 31 marzo 2021 la scadenza di tutte le esenzioni per patologia in scadenza prima di tale data. Ciò al fine di evitare disagi ai cittadini, vista anche la necessità di limitare l’affluenza negli ambulatori specialistici di pazienti con malattie croniche per ridurre il rischio di infezione da Covid-19 e permettere alle ATS di porre in essere le procedure di rinnovo automatico previste dalla normativa regionale.

Al termine del suddetto periodo di proroga, in assenza di nuove comunicazioni, il rinnovo delle esenzioni per patologia dovrà avvenire secondo le consuete modalità.

