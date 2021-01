Lavori Nido e Materna

Una serie di interventi per l'asilo Nido e scuola Materna di via Don Sturzo a Bareggio. Allo scopo, allora, il Comune ha stanziato un importo di circa 34 mila euro.

Il loro dovere quotidiano di accogliere i piccoli del paese per offrire spazi ricreativi lo svolgono a meraviglia. I locali di asilo Nido e scuola Materna di Bareggio, però, necessitano di una rivisitazione che li possa sempre più adeguare ai tempi e rendere sicuri. Allo scopo, allora, il Comune ha stanziato un importo di circa 34 mila euro, con il quale punta a mettere in sicurezza la struttura di via don Sturzo. "Le operazioni di mappatura dell'impianto idraulico - si legge nella relazione licenziata dal Comune - hanno evidenziato il grave deterioramento della rete esterna interrata che collega il plesso scolastico al contatore comunale e il rifacimento di tale tubazione appare quantomai urgente". All'intervento si aggiungono poi l'integrazione di apparecchi sanitari, la fornitura e la posa di un radiatore elettrico, quella di serramento interno in sostituzione della porta per il bagno, la posa di un lucernario elettrico dotato di sensore pioggia, l'asportazione delle piastrelle a parete e del pavimento per l'antibagno e alcune opere edili. Interventi con cui l'amministrazione, come si evince dalla delibera, punta a "migliorare gli ambienti dell'asilo nido risolvendo episodi di disagio e migliorando il comfort dei plessi scolastici a giovamento di tutti i fruitori".

