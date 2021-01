Ruba all'Esselunga: bloccato

È stato bloccato da una pattuglia della Polizia locale l’autore di un furto nel supermercato Esselunga Cantoni di Legnano. L'uomo ha alle spalle diversi precedenti.

È stato bloccato da una pattuglia della Polizia locale l’autore di un furto nel supermercato Esselunga Cantoni di Legnano. Nelle scorse ore l’uomo, di nazionalità italiana residente in un Comune del Rhodense, 40 anni circa, con diversi precedenti, entrato nel supermercato ha iniziato prelevare della merce e a nasconderla in una borsa. Il comportamento sospetto non è passato inosservato dal personale addetto all’antitaccheggio che si è posto nelle vicinanze. Terminato di impossessarsi dei beni, l’uomo ha oltrepassato di corsa le casse per guadagnare l’uscita. Inseguito dal personale addetto alla sicurezza l’autore del furto è stato però avvistato da una pattuglia della Polizia Locale, presente nell’area per garantirne la sicurezza, che ha iniziato un inseguimento conclusosi nella vicina via Matteotti con la cattura. L’uomo è stato accompagnato in comando per l’identificazione e gli atti successivi. Lo stesso è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di furto e sarà richiesta alla Questura un’idonea misura di prevenzione. La cattura è il frutto di un impegno della Polizia locale che da diversi giorni ha intensificato i controlli e il presidio nell’area, anche con personale in borghese, per prevenire e perseguire fatti illeciti garantendo la sicurezza nell’area.

