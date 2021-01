"Colori oltre il breve periodo"

Le Regioni e le zone a colori, il presidente lombardo Attilio Fontana: "Serve un modello che vada oltre le valutazioni settimanali o, comunque, basate sul breve periodo".

"Ancora una volta, voglio ribadire quanto sia necessario porre in essere, su scala nazionale, un modello che vada oltre a valutazioni 'settimanali' e comunque basate sul breve periodo. Serve un sistema più consolidato, in grado di garantire certezze concrete in ogni ambito, sia produttivo, sia di carattere famigliare, come ad esempio per l'attività scolastica". Lo dice il presidente lombardo, Attilio Fontana, commentando la decisione della 'zona arancione', appunto, per la Lombardia. "La semplice definizione dei colori e delle relative fasce, basata su valutazione che spesso cambiano con frequenza molto rapida - conclude il governatore - vanno nella direzione opposta a quello che chiedono i cittadini e le imprese, creando solo incertezze e danni economici rilevantissimi".

