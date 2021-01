Licciardi 'in campo' per il calcio

Comitato lombardo della Lega dilettanti: alle votazioni online l'illustre candidatura di Ivo Licciardi nella squadra di Carlo Tavecchio. Idee chiare e obiettivi per il futuro.

Un volto molto noto per tutto il territorio, un manager di primissimo livello, un grande appassionato di sport. Oggi sarà la prima volta in Italia che una regione eleggerà i propri rappresentanti attraverso la piattaforma messa a disposizione dalla Federcalcio. Ivo Licciardi, molto conosciuto in tutto l'ovest milanese per il suo impegno imprenditoriale, è ora coinvolto nel calcio di Sedriano, dove ricopre il ruolo di amministratore delegato. Da lì lo spunto per mettersi in gioco.

"Una scelta – dice Licciardi - che ha essenzialmente due capisaldi. Il primo è riferito alla persona di Carlo Tavecchio. Mi è bastato incontrarlo per restare affascinato da un uomo di calcio che, a dispetto dell’età, ha una grande energia ed è supportato da passione vera. Se parli con lui capisci che non recita una parte, ma che ha acquisito una competenza che gli consente di essere pienamente all’altezza della situazione. Collegato a ciò – prosegue Licciardi - ho la netta sensazione che c’è la grande opportunità di operare un cambiamento. Lo percepisco colloquiando quotidianamente con le altre persone che compongono la nostra squadra".

Tre i punti fondamentali che indirizzano la sua candidatura: "In primo luogo organizzare una rete tra le società - ci spiega Ivo Licciardi - in fondo questo è da sempre il mio lavoro e, a tutti i livelli, mi attivo sempre per questo. Credo poi sia fondamentale creare una commissione marketing che dia un supporto concreto, economico, alle realtà sportive, soprattutto in questo periodo. Ultimo spunto, anche qui in un settore che conosco molto bene, studiare e capire come riqualificare e valorizzare i centri sportivi".

Il calcio di domani si elegge oggi, ma ha già le idee ben chiare.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro