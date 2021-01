Truffe anziani: 900 mila euro

"Regione Lombardia continuerà ad investire risorse per contrastare le truffe agli anziani". Lo ricorda l'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, De Corato.

"Regione Lombardia continuerà ad investire risorse per contrastare le truffe agli anziani". Lo ricorda l'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato. L'esponente della giunta Fontana ha espresso solidarietà alla donna truffata a Milano da una persona che al telefono, spacciandosi per sua figlia, le aveva chiesto del denaro per acquistare il vaccino contro il Coronavirus. "Mi auguro che le Forze dell'ordine assicurino alla giustizia la truffatrice - sottolinea De Corato – Ritengo che per reati come questi dovrebbe essere tolta ogni possibilità di patteggiamento". "Come Regione – conclude l’assessore - continueremo l'opera di sensibilizzazione contro le truffe agli anziani avviata lo scorso anno. Ho fortemente voluto mantenere la somma di 900.000 euro per i prossimi 3 anni. Sono sempre più convinto che per sconfiggere questi delinquenti, oltre ai fondamentali interventi delle Forze dell’ordine e al supporto del sistema giudiziario, è indispensabile puntare sulla capillare informazione. La parola d'ordine deve essere quella di non dar mai credito a richieste di denaro telefoniche, e cosa ancora più importante, non aprire mai la porta agli sconosciuti".

