Antinfluenzale anche a gennaio, ma...

Vaccinazioni antinfluenzali: si potrà continuare anche per tutto il mese di gennaio. "Ma le dosi?": una voce e un coro unanime, o quasi, quello che si leva dai diversi medici di base.

Vaccinazioni antinfluenzali: si potrà continuare anche per tutto il mese di gennaio. "Ma le dosi?": una voce e un coro unanime, o quasi, quello che si leva dai diversi medici di base del nostro territorio (e non solo), perché "Mentre Ats ci ha inviato la comunicazione che la somministrazione può, appunto, andare avanti in queste settimane, i vaccini, alla fine, non ci sono". O meglio, ci tengono a specificare gli stessi dottori. "Qualcuno, oltre ai quantitativi arrivati nei mesi scorsi, ci è stato consegnato - affermano - Però si tratta unicamente di quelli per le persone sopra i 65 anni. Gli altri, purtroppo, non li abbiamo e, quindi, diventa impossibile vaccinare i restanti cittadini che ne hanno fatto richiesta. Una situazione che ci lascia perplessi; si è partiti, infatti, già sul finire dell'estate (e, in molti casi, addirittura prima), con una campagna di informazione e sensibilizzazione sull'importanza, in un anno difficile come il 2020, a causa dell'emergenza Covid-19, della vaccinazione antinfluenzale, peccato che, poi, le dosi sono state ridotte all'osso. E chi ci va di mezzo, come sempre, sono la popolazione e, contemporaneamente, noi medici che, ogni giorni, abbiamo il contatto diretto con i pazienti".

