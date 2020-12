“Il ciclismo non si ferma” è il motto, più attuale che mai, di ‘Insubria Sport.’ La società, cuggionese di nascita, prosegue infatti gli allenamenti dei suoi atleti.

“Il ciclismo non si ferma” è il motto, più attuale che mai, di ‘Insubria Sport.’ La società, cuggionese di nascita, con entusiasmo e tanta forza di volontà si è reinventata per permettere ai propri atleti di portare avanti la loro passione. A seguito delle disposizioni anti contagio che impediscono la pratica dello sport in gruppo, la società ciclistica ha organizzato gli allenamenti in modo che ogni atleta possa allenarsi singolarmente o a casa propria tramite rulli, oppure in esterna seguendo un circuito cittadino di circa 15 km. In questo modo gli atleti possono continuare a praticare il loro sport del cuore, in sicurezza e nel pieno rispetto delle norme. E se da una parte l’allenamento non si ferma, dall’altra l’organizzazione agonistica ha trovato uno stop forzato. Ogni decisione in merito alle gare future è rimandata verosimilmente ad inizio 2021.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro