Quel che resta del 'Golden'

Ingresso chiuso, spazi per le locandine deserti e un cartello con scritto "Vendesi". Del cinema 'Golden' di Legnano rimane ben poco.

Ingresso chiuso, spazi per le locandine deserti e un cartello con scritto "Vendesi". Del cinema 'Golden' di Legnano rimane ben poco. Giusto il nome che ancora scintilla in bella evidenza con grandi lettere blu piantate su uno sfondo bianco. Era il 27 agosto 2015 quando quello spazio chiuse i battenti. Nato come cinema di intrattenimento, divenne poi a luci rosse fino, appunto, all'apposizione dei sigilli di oltre cinque anni fa. E, certo, pensare al suo primo passato fatto di proposizione di pellicole di un certo livello non può non fare scendere su chi nella sala di proiezione di via Venegoni ci è stato innumerevoli volte, anche con famiglia al seguito, un velo di malinconia. Poi, per la struttura, fu seconda vita. A cui i minori, per legge, non potevano affacciarsi. Il 'Golden' ha, comunque, diverse pagine che si possono scolpire sulla pietra della memoria. Basti pensare alle numerose proiezioni del film 'Titanic' e alle relative affluenze record che gli fecero guadagnare la ribalta sulle pagine di un quotidiano dell'epoca. Ora solo una scritta a memoria e molta trascuratezza. Uno spazio vuoto, a pochi metri dal centro di Legnano. Una realtà che potrebbe assurgere a nuova vita solo che qualcuno si potesse fare avanti, con idee ma anche, indubbiamente, con la forza dei ghelli (tanti, si suppone, necessari per ridare fiato alla struttura con il contorno di ottemperanze alle normative vigenti in tema di sicurezza). Il 27 agosto 2015 sembra sempre più lontano. E resta, però, vicina al cuore l'idea di poter recuperare quella struttura per finalità sociali in una Legnano che di aree di socialità ha sempre, ragionevolmente sete. Quel cartello "vendesi" brilla di eloquenza. Vi si potrebbe racchiudere la parafrasi dell'invito di una struttura a ricordarsi del significato che essa ha avuto nell'intrattenimento in varie forme e a ridarle il meritato smalto. 'Golden' significa dorato, in inglese. Il nome di quello che un tempo fu un fiorente cinema racchiude una sorta di vocazione. Che, da cinque anni, si è però smarrita. Nelle vicinanze si trova un centro adibito alla cura del benessere fisico, all'allenamento del corpo. Perché, allora, non allenare la mente a pensare a come questa struttura possa essere recuperata liberandola dall'oblio e dalla trascuratezza? E rendendola, come nel primo tempo della sua partita, uno spazio a misura di famiglie, di sorrisi e di evasione? La partita è aperta. Qualcuno, a Legnano o da altrove, accetterà di scendere in campo per disputarla?

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro