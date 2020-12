Due blackout a Bernate

Sia il giorno di Natale che lunedì 28 la comunità di Bernate Ticino è stata colpita da due lunghi blackout. In entrambi gli episodi, lunghe ore per ritornare alla normalità.

Nella giornata di lunedì 28 dicembre la popolazione di Bernate Ticino è rimasta per diverse ore senza energia elettrica. L’episodio non risulta essere un fatto isolato infatti il primo blackout è avvenuto proprio il giorno di Natale quando, a seguito di un guasto causato dal vento, circa la metà delle abitazioni del paese è stata costretta a trascorrere il pranzo di Natale letteralmente a lume di candela. L’interruzione si è ripetuta anche dopo la forte nevicata di domenica notte, costringendo questa volta l’intera popolazione bernatese al buio dalle ore 10.00 alle ore 13.30 circa. In entrambi i casi immediati sono stati gli interventi che hanno garantito il ripristino dell’energia elettrica nel giro di poche ore. Non sono mancate forti polemiche sui social.

