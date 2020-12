Condividiamo gli scatti più belli!

Vi chiediamo così di condividere con noi le foto dei vostri addobbi e presepi più belli, per dare un po' di colore ed entusiasmo a queste strane festività...

La forza dei social, della comunicazione, della condivisione. Anche se le festività natalizie che ci apprestiamo a vivere saranno forse le più strane e ‘private’ da molti, moltissimi, anni, noi di Logos vogliamo continuare a donare un po’ di luce e speranza in tutti voi lettori. E lo vogliamo fare dando spazio proprio alle vostre iniziative e alle vostre ‘creazioni. Vi chiediamo così di condividere con noi le foto dei vostri addobbi e presepi più belli, suggestivi o originali, di segnalarci le vostre storie, le iniziative delle vostre associazioni o i ricordi di un passato che fa parte della tradizione. Contattateci via mail a redazione [at] logosnews [dot] it o sulle nostre pagine social. Continueremo, tutte le vacanze, ad esservi vicini, a distanza!

