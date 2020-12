Tamponi per 1500 provenienti dalla Gran Bretagna

In merito alla variante del Covid recentemente scoperta in Gran Bretagna e che sembrerebbe essere più contagiosa, "Le Ats della Lombardia stanno procedendo in questi giorni a contattare per effettuare il tampone ai 1.500 cittadini che sono stati in Gran Bretagna".

In merito alla variante del Covid recentemente scoperta in Gran Bretagna e che sembrerebbe essere più contagiosa, “Le Ats della Lombardia stanno procedendo in questi giorni a contattare per effettuare il tampone ai 1.500 cittadini che hanno dichiarato di essere stati in Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord a partire dal 6 dicembre scorso. Coloro i quali ancora non avessero ancora eseguito l’auto-segnalazione troveranno l’apposita modulistica sui portali web delle stesse Agenzie per la Tutela della Salute”. Lo comunica l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera. Al via screening per accertare presenza in Lombardia mutazione virus “A seguito della dichiarazione online – aggiunge Gallera – agli interessati verranno comunicate direttamente le coordinate per l’esecuzione del test molecolare, oltre alle modalità di consultazione dell’esito. Le indicazioni richiamano quelle messe in atto durante i mesi estivi per i cittadini in arrivo o al rientro dall’estero. Lo screening è utile per individuare, e isolare, eventuali positività e anche per accertare se vi sia la presenza – finora non rilevata all’interno della nostra regione – della variante inglese del Coronavirus. Invitiamo tutti i cittadini interessati, quindi, alla massima collaborazione”.

