Chiusura biglietterie stazioni

Il Movimento 5 Stelle Lombardia, con il consigliere regionale Nicola Di Marco, chiede spiegazioni all’assessore regionale ai Trasporti, Claudia Terzi, sulla chiusura a partire dal primo gennaio 2021 delle biglietterie delle stazioni di Abbiategrasso, Calolziocorte, Sesto Calende e Tradate.

Il Movimento 5 Stelle Lombardia, con il consigliere regionale Nicola Di Marco, chiede spiegazioni all’assessore regionale ai Trasporti, Claudia Terzi, sulla chiusura a partire dal primo gennaio 2021 delle biglietterie delle stazioni di Abbiategrasso, Calolziocorte, Sesto Calende e Tradate. “Chiediamo che queste biglietterie – dichiara Di Marco - non vengano più viste come puro luogo in cui comprare i biglietti. Serve il potenziamento di questi luoghi in un’ottica di innovazione con l’ampliamento dei servizi da offrire al pubblico. Penso, oltre alla prenotazione dei viaggi, alla prenotazione di eventi, di alberghi, di ritiro spedizioni o come veri e propri punti di informazione”. “È incomprensibile pensare – continua Di Marco – che stazioni come quella di Abbiategrasso, comune che conta più di 30.000 abitanti, possa diventare deserta, andando incontro inevitabilmente al degrado della stazione che senza la biglietteria aperta diventerebbe terra di nessuno”. “Già due anni fa è stata scongiurata la chiusura di 25 punti vendita. Chiediamo quindi chiarimenti all’Assessore Terzi per sapere il motivo della chiusura di queste biglietterie in stazioni in cui la decisione appare incomprensibile. Verrebbero meno servizi per i cittadini con un ulteriore ostacolo all’accesso ai trasporti pubblici”, conclude Di Marco.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro