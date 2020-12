"Atto xenofobo non tollerabile"

Su un muro di Magenta è stata ritrovata la scritta fascista e xenofoba contro Francesco Maria Bienati e 'La Nuova Italia'. "Non saranno i fascisti e gli xenofobi a fermare questo cammino di libertà".

"Grave atto di intimidazione xenofoba ai danni del direttore di CAM Francesco Bienati, del partito La Nuova Italia e della comunità musulmana di Magenta.

Oggi è stato denunciato alla autorità giudiziaria un grave atto intimidatorio verificatosi a Magenta.

Su un muro della città è stata ritrovata la scritta fascista e xenofoba "Bienati islamico di merda". Nella parola islamico la S è stata scritta a forma di svastica.

Un atto xenofobo che non può essere tollerato. È in atto una campagna di delegittimazione del partito La Nuova Italia, della Comunità musulmana e degli aderenti al nascente partito La Nuova Italia.

È intollerabile che persone libere e civili siano esposte a minacce e avvertimenti in stile nazista .

Le offese e le minacce al direttore Bienati sono una minaccia alla libertà di tutta la comunità magentina. Bienati agli occhi di questi violenti sarebbe colpevole di condividere e dare voce alla battaglia per i diritti civili delle minoranze. La Nuova Italia non si farà intimidire e continuerà nella battaglia per i diritti civili e per l'affermazione dei principi della Costituzione.

Non saranno i fascisti e gli xenofobi a fermare questo cammino di libertà. Chiediamo a tutte le forze politiche della città di condannare questo ignobile e vile gesto. La democrazia e la Costituzione non saranno mai piegati al volere degli xenofobi e dei fascisti".

La Nuova Italia

