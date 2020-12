Pro Loco: alberi per il paese

Un’idea ‘creativa’ e molto bella! Quest’anno il Natale è e sicuramente sarà molto particolare, ecco allora che la ‘Pro Loco’ di Mesero ha organizzato un modo intelligente per addobbare il paese: donando 14 alberi per le associazioni cittadine. “Quest’anno Pro Loco Mesero ha messo a disposizione alcuni alberi che ogni associazione addobberà con colori e loghi che li rappresentano - spiegano - Chiediamo alle associazioni partecipanti di fare una foto al loro albero addobbato e pubblicarlo sulla nostra pagina Facebook. Grazie a tutte le associazioni che hanno aderito a questa iniziativa e a Vivai Bardugoni!”. Giorno dopo giorno i vari gruppi decorano così il loro albero, rendendo più colorata la città.

