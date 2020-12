‘Il Guado’ tra i ‘Luoghi del Cuore’ FAI

Tutti insieme possiamo proteggere e salvare la Cascina del Guado votandola tra i Luoghi del Cuore FAI.

La Cascina del Guado, che si affaccia sulla sponda del Naviglio, a Robecchetto con Induno, dal 1969 “fervente cenacolo culturale e artistico, volto alla ricerca e all’approfondimento delle nuove forme espressive”... ‘Luogo del Cuore’. Già lo era per tantissimi artisti, ma anche per tutte le persone che partecipano alle interessanti iniziative (sempre gratuite) che proprio lì trovano la loro origine. Ora viene ufficialmente inserito ne ‘I Luoghi del Cuore’ nel 10° Censimento, la campagna nazionale per i luoghi italiani da non dimenticare promossa dal FAI in collaborazione con Intesa Sanpaolo (www.iluoghidelcuore.it e cerca ‘Cascina del Guado’). Tutti insieme possiamo proteggere e salvare la Cascina del Guado: il progetto di sensibilizzazione del FAI permette infatti ai cittadini di segnalare al FAI i luoghi che meritano tutela e valorizzazione, votandoli e facendoli votare durante il censimento. Più numerosi saranno i voti, più il FAI riuscirà a portare questo luogo all’attenzione locale e nazionale. I vincitori riceveranno un contributo economico: per il Guado sono indispensabili interventi per quanto riguarda il grave danneggiamento al pozzo (dal 2017 senza disponibilità di acqua potabile), il tetto e alcune infiltrazioni. “Se sei un amico della cultura, dei giovani creativi ed artisti, se vuoi difendere una delle strutture tipiche lombarde più interessanti architettonicamente; se vuoi che una delle iniziative culturali e artistiche più importanti e originali scaturita dal ‘68 in Italia continui la sua opera di sperimentazione in ambito culturale ed artistico... - invita Francesco Oppi - vota il Guado sul sito del FAI e contribuisci a difendere la storia e il futuro di uno di quei luoghi che sono da sostenere e valorizzare nell’interesse di tutti”. Un luogo sempre più centrale per il patrimonio culturale e artistico del nostro territorio! Il tuo voto, e quello di tutti i tuoi contatti, può fare la differenza. Comincia ora!

Vai qui per votare

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro