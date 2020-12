I primi alberi di Natale

Nell’ultimo weekend prima delle feste di Sant’Ambrogio e dell’Immacolata scatta la corsa all’acquisto dell’albero di Natale con iniziative in molti mercati degli agricoltori di Campagna Amica per accompagnare una delle tradizioni più radicate degli italiani.

Nell’ultimo weekend prima delle feste di Sant’Ambrogio e dell’Immacolata scatta la corsa all’acquisto dell’albero di Natale con iniziative in molti mercati degli agricoltori di Campagna Amica per accompagnare una delle tradizioni più radicate degli italiani che, con le limitazioni per l’emergenza Covid, hanno più tempo a casa per preparare gli addobbi delle feste. "L’appuntamento – spiega la Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza - è per domani sabato 5 dicembre dalle ore 9.00 al mercato coperto di Campagna Amica di Porta Romana a Milano, in via Friuli 10/A. Nel corso della mattinata un abete rosso Made in Italy alto 4 metri verrà abbellito con solo addobbi sostenibili: palline fatte di paglia, spighe di grano, fiocchi in tessuto, tappi di sughero e cartoncini colorati, oltre ad alcuni dei prodotti rappresentativi degli oltre trenta agricoltori presenti con le loro eccellenze agroalimentari sui banchi del farmers’ market. Inoltre – continua la Coldiretti interprovinciale - in via Friuli 10/A saranno disponibili gli alberi Made in Italy tra i quali scegliere, con l’aiuto del tutor Coldiretti, quello più giusto per la propria casa, come posizionarlo e come curarlo anche dopo le feste".

