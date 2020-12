L'originale idea dei 10 Comuni del Polo Culturale del Castanese: 'Un Natale con Gianni Rodari', uno speciale Calendario dell'Avvento online con fiabe e filastrocche per i più piccoli.

Un Natale certamente diverso (l'emergenza Covid-19 e le varie restrizioni), ma non per questo meno coinvolgente. E dove, soprattutto, l'originalità e l'essere squadra, la "fanno da padroni". Lo sanno bene i dieci Comuni del Polo Culturale del Castanese che, appunto, per le ormai imminente festività, hanno deciso di unire le forze, dando vita ad una serie di occasioni davvero singolari e speciali. 'Un Natale con Gianni Rodari': è il titolo dell'iniziata, più nello specifico un calendario dell'Avvento online composto da fiabe e filastrocche del celebre scrittore di cui proprio nel 2020 per altro ricorre il centenario della nascita. Ogni giorno, allora, un giovane attore della locale Scuola di Recitazione Teatro delle Sfumature, guidato dal maestro Antonio Lombardi, leggerà un breve racconto dello stesso Rodari, mentre ai piccoli spettatori sarà lasciato l’allegro compito di aprire le singole caselle, dal 1 al 25 dicembre, visitando il sito web https://sites.google.com/scuolateatrojunior.it/polo-castanese-natale/hom....

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro