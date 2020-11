Ancora un decesso per Covid

"Anche oggi, con profonda tristezza, devo annunciarvi un decesso da covid - spiega il sindaco Susanna Biondi - Ancora una volta!". Si registrano poi 25 guariti ma 5 nuovi casi.

Le notizie positive sulla riduzione dei contagi, purtroppo, non bastano. Non bastano perchè la catena di decessi per Coronavirus in questa seconda ondata sembra non volersi fermare. Ancora uno, l'ennesimo, per la comunità di Busto Garolfo.

"Anche oggi, con profonda tristezza, devo annunciarvi un decesso da covid - spiega il sindaco Susanna Biondi - Ancora una volta! E tutte le volte speriamo che non succeda mai più. Busto Garolfo si stringe con sincero affetto alla sua famiglia e a tutti i suoi cari in questo doloroso momento.

I casi attuali di contagio scendono a 215. A fronte di 5 nuovi casi di positività abbiamo 25 persone finalmente guarite. La strada é ancora lunga e difficile.

Ne usciremo se ci daremo fraternamente e reciprocamente una mano; se ognuno di noi farà la sua parte, rispettando la propria e l'altrui salute. Busto Garolfo, coraggio!"

