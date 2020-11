Martina in video contro il Covid

Martina Luoni, 26enne malata oncologica di Caronno Pertusella (Varese), è la protagonista, dopo Zlatan Ibrahimovic, del nuovo tassello che compone la campagna di comunicazione della Regione Lombardia per contrastare la diffusione del Coronavirus.

Martina Luoni, 26enne malata oncologica di Caronno Pertusella (Varese), è la protagonista, dopo Zlatan Ibrahimovic, del nuovo tassello che compone la campagna di comunicazione della Regione Lombardia per contrastare la diffusione del Coronavirus. Martina, nota alle cronache per i suoi appelli diffusi la scorsa settimana via 'Social', ha infatti girato un video a Palazzo Lombardia - che sarà pubblicato a partire dalle ore 18 di oggi su tutti i canali (sito internet, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube) della Regione e di Lombardia Notizie - nel quale la giovane invita tutti a mantenere comportamenti corretti e idonei al contenimento del virus. In Regione Martina ha incontrato il presidente Attilio Fontana che, oggi, sulla sua pagina Facebook scrive: "Il suo messaggio invoca una riflessione e un richiamo alla responsabilità di tutti e, sono certo, non resterà inascoltato".

