Saranno aperte fino al 9 marzo 2021 le candidature al Premio 'Lombardia è Ricerca'. Potranno essere candidate scoperte provenienti da ogni parte del mondo a patto che i fondi vinti con il Premio 'Lombardia è ricerca' siano investiti in Lombardia in collaborazione con uno centro di ricerca locale per lo sviluppo della scoperta.

Saranno aperte fino al 9 marzo 2021 le candidature al Premio 'Lombardia è Ricerca'. Potranno essere candidate scoperte provenienti da ogni parte del mondo a patto che i fondi vinti con il Premio 'Lombardia è ricerca' siano investiti in Lombardia in collaborazione con uno centro di ricerca locale per lo sviluppo della scoperta. “Negli anni questo Premio ha significato cercare l’eccellenza e investire nel futuro per renderlo concreto" ha spiegano il vicepresidente regionale, Fabrizio Sala. "Il nostro obiettivo - ha detto ancora - è rafforzare la competitività scientifica della nostra Regione e a contribuire a creare nuove opportunità di studio e di lavoro per i nostri ricercatori". "A loro un grazie immenso per non essersi mai fermati, anche in questi mesi così difficili” ha concluso il vicepresidente.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro